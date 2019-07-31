Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğrafla aşkını ilan etti
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yanlışlıkla bir erkeğin kolunun gözüktüğü fotoğrafı paylaştı. Talu'nun paylaşımı kısa sürede silmesi "Sevgilisini kendi elleriyle ifşa etti" yorumlarına neden oldu.
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızı Deren Talu, tatil için Santorini'ye gitti. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Talu, son paylaşımında sevgilisini ele verdi.
PAYLAŞIMIYLA KENDİSİNİ ELE VERDİ
Takvim'de yer alan habere göre; Sosyal medya hesabından cesur bikinili ve mayolu pozlarını paylaşan Deren Talu bu sefer de Ege manzarasını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Talu'nun paylaşımındaki fotoğraf çeken bir erkeğin kolunun gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşım sonrası panik olan Deren Talu fotoğrafı anında sildi. Talu'nun paylaşımını kısa sürede silmesi "Aşkını ifşa etti" yorumlarına neden oldu.
İşte Deren Talu'nun hemen sildiği o paylaşım:
BABASINDAN UYARI ALMIŞTI
Deren Talu, daha önce de babası Eren Talu'dan özel hayatını gizli tutması konusunda uyarılar almıştı. Öte yandan Talu'nun bir süredir zengin bir ailenin oğluyla birlikte olduğu iddia ediliyor.
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ne babasi var beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MODA OLDU BERBERLERİN SAÇ , SAKAL, MANİKÜR, PEDİKÜR GİBİ YAPTIKLARI HER İŞE AYRI PARA OLDIĞI GİBİ İDARECİLER VE SİYASETÇİLERDE YAPTIKLARI HER İŞE (SANKİ ÇOK İŞ YAPIYORLARMIŞ GİBİ ) AYRI AYRI PARA ALIYORLAR BUNLAR, AHLAKLI EDEPLİ DÜRÜST BİRİSİNİN YAPACAĞI ŞEYLER DEĞİL NE OLUYOR BUNLARA? YADA NE OLDU SİZE KARDEŞİM BU OLANLARA SESSİZLİĞİNİZ TEPKİSİZLİĞİNİZ NİYE ?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ÖÖÖÖGGGGG GELDİ ARTIK BU KIZDANCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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ne güzel hayat kim bilir belki bir gün bizde yaşarızCevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
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eren talu yani babası deren kızımızı bir yatırım aracı olarak görüyor resmen piyasa değeri artınca zengin bir aile ile evlendirip iş konusunda ortak olacaklar. kızını bu tür emellere alet eden insanları hiç sevemedim.Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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YANLIŞLIKLA OLMUŞTUR ABİ YA SİZDE HEMEN YANİ (İNANDIK TAMAM)Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Selam.Merve hanım.Sizi didime gavun yemeye davet ediyorum.İyi tatiller.11 Yayından Kaldır