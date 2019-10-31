Derebucak'ta öğrenciler okul bahçesinde topluca kitap okudu

31.10.2019 15:44

Derebucak ilçesinde, lise öğrencileri "Kitabını da al gel" projesi kapsamında açık alanda kitap okuma kültürel faaliyeti gerçekleştirdi.

Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yavuz Tulay rehberliğinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ile Şube Müdürü Mehmet Güneş katıldı.

Açık alanda kitap okuyan katılımcılara program esnasında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Akçay, kültürel faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan tüm öğrenci, idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA