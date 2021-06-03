Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
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Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği

Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kargı kesmek isterken dere yatağına düşen kişiyi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kargı kesmek isterken dere yatağına düşen kişiyi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Mehmet Genç, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı yanındaki Gavur Deresi kenarına kargı temizliği yapmak için indi. Kargıların köküne ulaşmak için iyice kenara yaklaşan Genç, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan Mehmet Genç'i dere yatağından kurtarmak için çalışma başlattı. Dere yatağına inen itfaiye ve sağlık ekipleri Genç'i kaşık sedyeye aldı. Elden ele taşınarak sedye dereden çıkartıldı. Mehmet Genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Genç'in yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayı gören komşu esnaf, "Çocuklar dere kenarındaki kargıları kesiyordu, 'siz bu işi yapamayacaksınız' deyip kendisi kesmeye başladı. Bir anda dengesini kaybedip dere yatağına düştü" diye konuştu. - ANTALYA

Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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