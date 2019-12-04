Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı
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Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı

Sosyal medya hesaplarından tüm dostlarını silen oyuncu Merve Boluğur, bir arkadaşının doğum gününde kurtlarını döktü.

04.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:14
Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan , sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi silmesiyle gündeme gelmişti. Bu hareketinden sonra hayranları tarafından "Travmayı atlatamadı" yorumları yapılan güzel oyuncu, arkadaşının doğum gününde doyasıya eğlendi.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Boluğur bir ara kendine ait kozmetik markası çıkararak güzellik sektörüne adım atmıştı. Ancak oradan da istediğini alamadığı iddia edilen Boluğur'un iş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle zor zamanlar geçirdiği konuşulmaya başlanmıştı.

EFKAR DAĞITTI

Güzel oyuncu önceki gün bir mekanda efkar dağıttı. Ünlü dostlarının çoğunu hayatından çıkaran oyuncu kalan dostlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.


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: Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı
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