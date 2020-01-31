Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi

31.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:19

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Elazığ'da, kira ücretlerindeki fahiş artış tepkilere neden oldu. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği kentte, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı gelen ihbarlar üzerine bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kiralara fahiş zam yapanların cezasız kalmayacağını dile getirdi. Çadırlarda kalan depremzedeler de fırsatçılara tepki gösterdi.

Fahiş ücret artışının ardından şaşkınlıklarını gizlemeyen depremzedelerin birçoğu ekonomik durumu yeterli olmadığı için ev kiralayamadığını dile getirdi.

"FIRSATÇILIK YAPMAMALARI GEREKİR"

Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini ancak bazı ev sahipleri ve emlakçıların kira ücretlerini artırdığını söyledi. Karataş, ücretleri artıran ev sahiplerinden vicdanlı davranmalarını istedi.

Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Evi yıkılanlar acil olarak kendilerine konut ararken, 'yeniden deprem olur' korkusu nedeniyle hasar görmeyen evlere talep arttı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibinin yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA