Depremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladı

25.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:06

6 Ekim 2019'da CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programında Prof Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu fay hattında uzun süredir deprem olmadığını belirtmiş ve ciddi deprem riski bulunduğu yönünde uyarılarda bulunmuşu. Görür, riskli yerler arasında bugün depremin olduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesini de saymıştı.

Dün akşam saatlerinde Merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem, tüm gözleri yeniden sarsıntıyı aylar önce bilen Prof Dr. Naci Görür'e çevirdi. Deprem sonrası Habertürk ekranlarına konuk olan Görür, "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı" dedi.

İşte Görür'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Umarım yanılıyorum ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum. Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı.

"BU FAYDA BÜYÜK DEPREMLER GÖRMEMİŞTİK"

Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı. 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk.

Bu fay ve depremle ilgili bilgileri maddeler halinde sıralayacağım:

1- Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875'de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş.

2- Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir.

3- Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir. Bu bakımdan yapısal hasar fazla olabilir. İnşallah can kaybı fazla olmaz. Şu an itibariyle köylere henüz ulaşılamadığı için doğru hasar tespiti yapmak mümkün değildir.

4- Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum.

Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7'nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İst hariç).

Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı 7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş.

"UYARILAR YAPTIM, BİR ŞEY YAPILMADI"

Arkadaşlar, Elazığlı olmam nedeniyle, Elazığ'da bir zamanlar Elazığ'ın depremselliği ile ilgili konferanslar verdim, uyarılar yaptım, Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı. Ama maalesef pek bir şey yapılmadı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi…

"PROJE HAZIRLADIM, REDDEDİLDİ"

Bununla da kalmadık. Yine Elazığlı olan Prof. Namık Çağatay ve İTÜ'deki arkadaşlarla birlikte Bingöl, Elazığ, Malatya, Maraş valilik ve belediye başkanlıklarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri bir araya getirdim. Harita Genel Komutanlığını da işe katarak proje hazırladım. TÜBİTAK, DPT gibi birçok yere başvurduk reddedildi. Halbuki her fay kuşağında depremin ergeç geleceği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?"