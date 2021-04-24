Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi Halalarının Rıza Bey Apartmanı'ndaki evinde oldukları sırada, 30 Ekim 2020 İzmir depremine yakalanan ve hayatlarını kaybeden Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin kardeşlerin ismi, evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi.

Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi

İZMİR - Halalarının Rıza Bey Apartmanı'ndaki evinde oldukları sırada, 30 Ekim 2020 İzmir depremine yakalanan ve hayatlarını kaybeden Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin kardeşlerin ismi, evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi. Evka-4 Mahallesi'ndeki parkta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı, anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir depreminde yaşamını yitiren Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin kardeşlerin ismi Bornova'da ölümsüzleştirildi. Rıza Bey Apartmanı'nda halaları Fatma Tekin Öztürk ile birlikte yaşamlarını yitiren iki kardeşin adı Evka-4 Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bulunan parka verildi. Törende, Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin'in anne babası duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

"Sanki kızımın kır düğünündeyim"

Duygu dolu törende gözyaşlarına hakim olamayan anne Neslihan Tekin, anne ve baba olarak çocuklarının hayatta olduğu zamanı dolu dolu yaşadıklarını belirterek, "Anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorsunuz. Herkes için çocukları çok özeldir ama bizim çok özel iki çocuğumuz vardı. Pırlanta gibiydiler ama bu kadarını yaşayabildik. Biz çok dolu dolu yaşadık. Zamanımızı o kadar çok çocuklarımızla geçirdik ki. Bazı pişmanlıklarımızın olmamasının en büyük nedeni buydu. Bu parkta öyle güzel zamanlar yaşandı ki. Çocuklarımızla 4-5 saat çocuklarımızla parktaydık, hep birlikteydik. Allah bize dolu dolu 15-16 yıl hediye etti. Bundan dolayı çok mutluyuz, sadece kısa oldu; üzüntümüz bu. İnşallah şu an çok iyi yerlerde olduklarını düşünüyorum. Bir anne olarak zaten bunu düşünmezseniz nefes almanız mümkün değil. İnşallah cennette kavuşmak için dua ediyoruz. Kızım hep kır düğününde evlenmek isterdi. Bugün de onun düğünü gibi olsun inşallah." dedi.

"Bize nefes aldırdınız"

Ailece keyifle zaman geçirdikleri parka çocuklarının adının verilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen baba Recai Tekin, "Aslında bir karı-koca olarak eğitimciyiz, tarih öğretmeniyiz. Ben mikrofon karşısında birçok törende konuştum da, böyle bir konuşmayı hiç hayal etmemiştim. Duygularım çok karmaşık. Çocuklarımı kaybettiğimi öğrendiğimi öğrendiğimde onların adlarını yaşatmak istemiştim. Ben bu acılı anımda çok iyi gördüm ki; herkes bir şeyler yapmaya, destek olmaya çalıştı. Biz nefes almakta zorlanırken yapılan bu destekler bize nefes oldu" diye konuştu.

"Bu parkta oynayan çocuklar sizin evladınız"

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise Tekin çiftine hitaben yaptığı konuşmada, "Bu parkta bundan sonra oynayan her oynayan çocuk artık sizlerin evladı. 30 Ekim'de 118 canımızı kaybettik. Allah kimseye bir daha böyle acıları yaşatmasın" sözlerine yer verdi.

Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı!
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı!
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 01:38:04. #1.15#

title