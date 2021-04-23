Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
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Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi

Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Halalarının Rıza Bey Apartmanı'ndaki evinde oldukları sırada, 30 Ekim 2020 İzmir depremine yakalanan ve hayatlarını kaybeden Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin (4) kardeşlerin ismi, evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi.

Halalarının Rıza Bey Apartmanı'ndaki evinde oldukları sırada, 30 Ekim 2020 İzmir depremine yakalanan ve hayatlarını kaybeden Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin (4) kardeşlerin ismi, evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi. Evka-4 Mahallesi'ndeki parkta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı, anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir depreminde yaşamını yitiren Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin kardeşlerin ismi Bornova'da ölümsüzleştirildi. Rıza Bey Apartmanı'nda halaları Fatma Tekin Öztürk ile birlikte yaşamlarını yitiren iki kardeşin adı Evka-4 Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bulunan parka verildi. Törende, Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin'in anne babası duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

"Sanki kızımın kır düğünündeyim"

Duygu dolu törende gözyaşlarına hakim olamayan anne Neslihan Tekin, anne ve baba olarak çocuklarının hayatta olduğu zamanı dolu dolu yaşadıklarını belirterek, "Şu an onların çok iyi bir yerde olduklarını düşünüyorum. Zaten bir anne olarak böyle düşünmezseniz yaşayamazsınız. Kızım hep bir kır düğünüyle evlenmek istediğini söylerdi. Buraya ilk geldiğimde şu an baktığımda sanki bir kır düğünündeyim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bize nefes aldırdınız"

Ailece keyifle zaman geçirdikleri parka çocuklarının adının verilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen baba Recai Tekin, "Bu, çocuklarımızın ruhunun huzura kavuşması ile birlikte deprem konusunda farkındalık sağlanması açısından da çok önemli. Nefes almakta bile zorluk çektiğimiz bu zor zamanımızdaki böylesi yaklaşımlar bizleri ayakta tutuyor" diye konuştu.

"Bu parkta oynayan çocuklar sizin evladınız"

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise Tekin çiftine hitaben yaptığı konuşmada, "Bu parkta bundan sonra oynayan her oynayan çocuk artık sizlerin evladı. 30 Ekim'de 118 canımızı kaybettik. Allah kimseye bir daha böyle acıları yaşatmasın" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi
Depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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