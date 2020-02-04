Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı
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Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı

Elazığ'da depremde hasar gördükleri için boşaltılan 2 apartmanın demir kapıları çalındı.

04.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:03
Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı

'ın Rüstempaşa mahallesi Adnan Orakçıoğlu caddesinde bitişik halde bulunan biri 5 diğeri 6 katlı 2 binaya, merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı raporu verildi. Bunun üzerine toplam 20 daireli 2 apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

APARTMANLARIN KAPILARI ÇALINDI

Dün gece yarısı 2 apartmanın demir kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek, çalındı. Hırsızlık olayı sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından fark edildi. İhbarla gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"DURUMU POLİSE BİLDİRDİK"

Apartmanda oturan Ahmet Bayram, "Depremden dolayı binalarımızın hasarlı olduğu söylendi. Bizler de binayı boşaltmak için çalışmalara başladık. Apartmanların dış kapılarının çalındığını öğrendik. Durumu polise bildirdik" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı
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HABER YORUMLARI (1)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Havası sert insanı mert anadolu insanı,falan filan işte hep aynı teraneler he he çok mert çok
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