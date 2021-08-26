Depremde ağır hasar alan 'Sivrice' için yapılan araştırmalar kitap oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Depremde ağır hasar alan 'Sivrice' için yapılan araştırmalar kitap oldu

Depremde ağır hasar alan 'Sivrice' için yapılan araştırmalar kitap oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 yılı ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde ağır hasar alan Sivrice için yapılan araştırmaları içeren 'Sivrice'yi Yeniden Düşünmek' isimli kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

2020 yılı ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde ağır hasar alan Sivrice için yapılan araştırmaları içeren 'Sivrice'yi Yeniden Düşünmek' isimli kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Sivrice'yi Yeniden Düşünmek kitabının depremin ardından Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler öncesinde alanı tanımak ve olası çözümleri tartışmak amaçlı yürütülmüş kolektif bir çalışmanın ürünü olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

AKADEMİK BİR KAYNAK OLARAK ERİŞİME AÇILDI

Kitaba konu olan araştırmaların Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı kadrolu akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri ile Emre Arolat Mimarlık ortaklığında ve Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Mimar Fatma Yasemin Aysan ve Mimar Levent Çırpıcı danışmanlığında ilerlediği kaydedildi. Elazığ Valiliği, Sivrice Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi odası tarafından da desteklenen araştırmalar, bu kitapla ileri çalışmalar için akademik bir kaynak olarak erişime açıldı.

Sivrice için yapılan araştırmalar Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Prof. Dr. Gülçin Küçükkaya, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Başyazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Can Varon, Dr. Öğr. Üyesi Moira Valeri, Dr. Öğr. Üyesi Sema Karagüler ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çalışır Adem tarafından yürütüldü.

SİVRİCE VE ÇEVRESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kitaba konu olan çalışmalar kapsamında, Sivrice'nin tarihi gelişimi ve mevcut yapısının incelendiği bölgenin nitel ve nicel özellikleri tespit edildiği vurgulandı. Yapılan açıklamaya göre ayrıca bölgenin kültür varlıkları değerlendirildi, demografik yapısı incelendi ve turizm potansiyelleri araştırıldı. Analiz çalışmaları ve belirlenen potansiyeller doğrultusunda kitapta, Sivrice'nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesi, turizm açısından bir kültür bölgesi olarak gelişebilmesi için vizyon oluşturma, olası senaryo önerileri ve strateji geliştirilmesi konuları irdelendi.

Mevcut yapılı çevrenin yeniden değerlendirildiği kitapta, sürdürülebilirlik üzerine öneriler ve örnekler de sunulduğu belirtildi. Kitapta ayrıca, Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler için master plan tasarım sürecinde ve daha sonrasında hayata geçmesinde yönlendirici olması önerilen tasarım ile strateji yöntem ve modellerine de yer verildiği kaydedildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Depremde ağır hasar alan 'Sivrice' için yapılan araştırmalar kitap oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Haydar Ali Yıldız Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Güler Sergen Yalçın Enner Valencia Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Depremde ağır hasar alan 'Sivrice' için yapılan araştırmalar kitap oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:01:27. #1.15#

title