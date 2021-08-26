Depremde ağır hasar alan 'Sivrice' için yapılan araştırmalar kitap oldu

2020 yılı ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde ağır hasar alan Sivrice için yapılan araştırmaları içeren 'Sivrice'yi Yeniden Düşünmek' isimli kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

2020 yılı ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde ağır hasar alan Sivrice için yapılan araştırmaları içeren 'Sivrice'yi Yeniden Düşünmek' isimli kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Sivrice'yi Yeniden Düşünmek kitabının depremin ardından Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler öncesinde alanı tanımak ve olası çözümleri tartışmak amaçlı yürütülmüş kolektif bir çalışmanın ürünü olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

AKADEMİK BİR KAYNAK OLARAK ERİŞİME AÇILDI

Kitaba konu olan araştırmaların Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı kadrolu akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri ile Emre Arolat Mimarlık ortaklığında ve Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Mimar Fatma Yasemin Aysan ve Mimar Levent Çırpıcı danışmanlığında ilerlediği kaydedildi. Elazığ Valiliği, Sivrice Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi odası tarafından da desteklenen araştırmalar, bu kitapla ileri çalışmalar için akademik bir kaynak olarak erişime açıldı.

Sivrice için yapılan araştırmalar Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Prof. Dr. Gülçin Küçükkaya, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Başyazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Can Varon, Dr. Öğr. Üyesi Moira Valeri, Dr. Öğr. Üyesi Sema Karagüler ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çalışır Adem tarafından yürütüldü.

SİVRİCE VE ÇEVRESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kitaba konu olan çalışmalar kapsamında, Sivrice'nin tarihi gelişimi ve mevcut yapısının incelendiği bölgenin nitel ve nicel özellikleri tespit edildiği vurgulandı. Yapılan açıklamaya göre ayrıca bölgenin kültür varlıkları değerlendirildi, demografik yapısı incelendi ve turizm potansiyelleri araştırıldı. Analiz çalışmaları ve belirlenen potansiyeller doğrultusunda kitapta, Sivrice'nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesi, turizm açısından bir kültür bölgesi olarak gelişebilmesi için vizyon oluşturma, olası senaryo önerileri ve strateji geliştirilmesi konuları irdelendi.

Mevcut yapılı çevrenin yeniden değerlendirildiği kitapta, sürdürülebilirlik üzerine öneriler ve örnekler de sunulduğu belirtildi. Kitapta ayrıca, Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler için master plan tasarım sürecinde ve daha sonrasında hayata geçmesinde yönlendirici olması önerilen tasarım ile strateji yöntem ve modellerine de yer verildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı