Deprem paylaşımından dolayı soruşturma başlatılan Şevket Çoruh: Geçmiş olsun dışında paylaşım yapmadım
Elazığ depremi sonrası yaptığı bir paylaşımdan dolayı hakkında soruşturma başlatılan Şevket Çoruh, geçmiş olsun mesajından başka bir paylaşım yapmadığını söyledi. Çoruh adına sahte bir hesaptan yapılan paylaşım için harekete geçen yetkililer, paylaşımı kimin yaptığını araştıracak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardındansosyal medya hesaplarında 'provokatif' paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla aralarında sanatçılar Berna Laçin ve Şevket Çoruh'un da olduğu 50 kişi hakkında 'halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarım alenen aşağılama'dan soruşturma başlattı. Konu hakkında konuşan Çoruh, söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ünlü oyuncun resmi hesaplarında "Geçmiş olsun Elazığ" dışında bir paylaşım olmadığı için hakkında soruşturma açılması sosyal medyada gündem oldu. Soruşturma hakkında T24'e konuşan Çoruh, "Geçmiş olsun Elazığ" mesajı haricinde bir paylaşım yapmadığım söyledi.
ADINA SAHTE HESAP AÇILIP PAYLAŞIM MI YAPILDI?
Yetkililer, Şevket Çoruh ismiyle Facebook'ta açılan bir hesapta, "Kızılay'ın 2019'da vatandaşlardan topladığı bağış tutarı 828 milyon TL. Devlet 2019'da 3.7 milyar deprem vergisi amacıyla ÖİV toplamış. Ama Elazığ'da deprem olduğunda bakarım açıklaması: Her şeyi devletten beklememek lazım. -Siz ne işe yararsınız?" paylaşımı bulunduğunu belirtti.
PAYLAŞIM İNCELEMEYE ALINDI
Konu için yetkilendirilen isimler, "Soruşturma kapsamında bu hesabın Şevket Çoruh'a ait olup olmadığı tespit edilecek" açıklamasını yaptı.
BERNA LAÇİN SORUŞTURMA HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI
Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulunmuştu. Laçin, Kızılay'ın bağış çağrısında bulunmasıyla ilgili de "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demişti.
Hakkında soruşturma açıldığını yalanlayan Berna Laçin, Tükenmez Haber'e yaptığı açıklamada "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce 'açılıyor' diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" demişti.
Haber Videosu: Deprem paylaşımından dolayı soruşturma başlatılan Şevket Çoruh: Geçmiş olsun dışında paylaşım yapmadım
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olay yerinin yakınındayız hemen geçiyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu 2 insanında güzel bir ceza alması lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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KİM YAZDI ŞEVKET AMCA, KUZENİNMİ. . . HEP ÖYLE OLUR ZATENCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ülke çok kokuştu yazık üzülüyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu paylaşımı Şevket Çoruh dahi yapmış olsa, suç teşkil edecek en ufak bir kelime bile yok. Ne yani, insanlar soru dahi soramayacaklar mı? Suça bakın ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti''ni, TBMM''yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarım alenen aşağılama''Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Depremlerin nedeni, zinaların çoğalması da sebeptir. Aynı cinslerin birlikteliği gibi, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evlenmesi, Sevda Demirel''in, Doruk Doğrusöz''le birlikte olması bunların en net ispatıdır. Daha neler yaşanıyor. Allah sonumuzu hayır etsin.Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Peki neden onlara birşey olmuyorda olan masum insanlara oluyor3 Yayından Kaldır
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Bir vatandas olarak odedigi deprem vergisinin nereye gittigini sormasi hakki! Örnek birine bir para verdin bir seyi odesin diye eee sormaz misin ona odedin mi bu para nerde diye?Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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DİKTA BÖYLE BİRŞEYCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Dizi de polis rolünü canlandıran adam artık neyin ne olduğunu bilmeyecek kadar saçma hareketler yapacak değildir. Kesin adamın adına açılan sahte bir hesaptır. Zaten bu da incelemeler sonucu çıkacak bir durum o yüzden sıkıntı yok. Bu yüzden de herkes için resmi hesap doğrulama işlemi iyi ki gündeme geldi. Sahte açılan hesaplar hakkında da cezai para işlemi uygulansın, yok ben hayranıyım ondan açtım diyenlerde kapatsın saçmalıktır. Başkasının adını yönetmek yerine, kendinizi yönetin. ;))Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır