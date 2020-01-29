: Deprem paylaşımından dolayı soruşturma başlatılan Şevket Çoruh: Geçmiş olsun dışında paylaşım yapmadım

29.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardındansosyal medya hesaplarında 'provokatif' paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla aralarında sanatçılar Berna Laçin ve Şevket Çoruh'un da olduğu 50 kişi hakkında 'halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarım alenen aşağılama'dan soruşturma başlattı. Konu hakkında konuşan Çoruh, söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü oyuncun resmi hesaplarında "Geçmiş olsun Elazığ" dışında bir paylaşım olmadığı için hakkında soruşturma açılması sosyal medyada gündem oldu. Soruşturma hakkında T24'e konuşan Çoruh, "Geçmiş olsun Elazığ" mesajı haricinde bir paylaşım yapmadığım söyledi.

ADINA SAHTE HESAP AÇILIP PAYLAŞIM MI YAPILDI?

Yetkililer, Şevket Çoruh ismiyle Facebook'ta açılan bir hesapta, "Kızılay'ın 2019'da vatandaşlardan topladığı bağış tutarı 828 milyon TL. Devlet 2019'da 3.7 milyar deprem vergisi amacıyla ÖİV toplamış. Ama Elazığ'da deprem olduğunda bakarım açıklaması: Her şeyi devletten beklememek lazım. -Siz ne işe yararsınız?" paylaşımı bulunduğunu belirtti.

PAYLAŞIM İNCELEMEYE ALINDI

Konu için yetkilendirilen isimler, "Soruşturma kapsamında bu hesabın Şevket Çoruh'a ait olup olmadığı tespit edilecek" açıklamasını yaptı.

BERNA LAÇİN SORUŞTURMA HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulunmuştu. Laçin, Kızılay'ın bağış çağrısında bulunmasıyla ilgili de "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demişti.

Hakkında soruşturma açıldığını yalanlayan Berna Laçin, Tükenmez Haber'e yaptığı açıklamada "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce 'açılıyor' diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" demişti.

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