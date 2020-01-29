: Adıyaman'daki Arsenia Ören Yeri'ne deprem sonrası uyarı tabelası koyuldu

29.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:31

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'nde, çatlaklıklar ve kütle kayması yaşandı. Bölge, güvenlik nedeniyle ziyarete kapatılırken, "Bu alana geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazan bir tabela koyuldu.

BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI

Geçen Cuma günü Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'nde, toprak ve kütle kayması meydana geldi. Antik çağda, Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından biri olan Kommagene Krallığı'nın bulunduğu Kahta Çayı doğusunda yer alan eski Kahta Kalesi karşısında kurulan yazlık başkenti ve idare merkezi olan Arsemia Ören Yeri'nde incelemede bulunan yetkililer, bölgenin kapatılmasını istedi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından bölge, güvenlik şeridi ile çevrilerek ziyarete kapatıldı.

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Sezon açıldığında turistler için tehlikeli olabileceğini belirten Turizm İşletmecisi Mehmet Kutlar, "Elazığ depreminden biz de nasibimizi aldık. Yukarıda çok çatlak var. Kalenin bir kısmı gitmiş. Bu beni de etkiledi. Küçük bir yağmurda hepsi aşağı kayacak. Burası çok tehlikeli. Yarın öbür gün sezon açılacak ama buraya girişleri yasaklamışlar. Yetkililerden şunu istiyoruz; hiç kimseye bir şey olmadan, kimse zarar görmeden burası yapılmalı. Sezon açıldığında buraya gelenler kayar gider. Kimsenin burnu kanamadan önlem alınması lazım" dedi.

Kaynak: DHA

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