: 'Deprem dayanıklılık testi' yaptıranların sayısı giderek artıyor!

29.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:47

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle İstanbul'da beklenen büyük depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar, 'Deprem Dayanıklılık Testi" yaptırmak için harekete geçti. Yapılan başvurular son dönemde hayli arttı. Testler sonucunda 10 günde hazırlanan raporda, evlerin depreme dayanıklı olup olmadığı sonucu çıkıyor.

RAPORUN ARDINDAN KARAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Çıkan raporda eviniz depreme dayanıklı değil ise güçlendirme çalışması yapılması gerektiği ya da kentsel dönüşüme girmesi gerektiği yazıyor. Elbette rapor, "Evim şiddetli bir depremde yıkılır mı?" endişesini ortadan kaldırmaya yetmiyor. Uzmanların uyarısına göre asıl önemli olan aşama, güvenli çıkmayan eviniz için güçlendirme çalışması yapılması ya da kentsel dönüşüm kararını hızlıca verilmesi.

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ İÇİN BAŞVURULAR ARTTI

İnşaat Yüksek Mühendisi ve Bina Deprem Uzmanı Hakan Çatalkaya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçen sene eylülde İstanbul'da sallandık ve ondan sonra deprem dayanıklılık testi için ciddi bir başvuru oldu. Alanda da bayağı çalışmalarımız oldu ve bu çalışmalarımız neticesinde gördük ki, maalesef İstanbul'un bina stoğu aynı Elazığ'da gördüğümüz gibi çok kötü."

"VATANDAŞLARIN KORKMASINA GEREK YOK"

"İstanbul'da ciddi oranda bir şiddetli depremde de maalesef aynı şeyleri yaşayacağız. Hatta daha kötüsünü yaşayacağız. Elazığ'ın nüfusu 600 bin, İstanbul'un görünen resmi nüfusu 16 milyon. Oranlayabilirsiniz. Vatandaşların korkmasına gerek yok, bu deprem dayanıklılık raporları bilgi vermek için hazırlanıyor. Genelde vatandaşta şöyle bir kuşku var, 'Ben bu raporu hazırlatırsam ve binam depreme güvenli çıkmazsa, devlet hemen gelir binamı boşaltır.' Böyle bir durum yok. Bu nedenle biz binaya ilk olarak bilgi amaçlı deprem dayanıklılık raporu hazırlıyoruz. O rapor ile ilgili bütün bilgileri gerçek değerleri ile aktarıyoruz. Ondan sonra hak sahipleri bir araya gelecekler, binaları güvenli değilse güçlendirecekler ya da kentsel dönüşüm istiyorlarsa yıkıp yapabilecekler"

DEVLET VATANDAŞA TEŞVİK ÖDÜYOR

Devletin her ikisi için de teşvik verdiğini vurgulayan Çatalkaya şunları ekledi:

'Devlet, güçlendirmede daire başı 50 bin lira güçlendirme kredisi veriyor. Bu bedel binanın güçlendirilmesi için yeterli bir bedel. Binayı yıkıp yaptırmak istiyorsanız devlet bunun için de 125 bin lira kentsel dönüşüm kredisi veriyor ama bu para maalesef yeterli değil. Üzerine bir 75 bin lira daha vermeniz lazım, 200 bin liraya ancak yapabilirsiniz."

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ NE KADAR ÜCRETLE YAPILIYOR?

İstanbul'daki binaların genelde 5 katlı ve 10 daireli olduğunu ifade eden Çataltaş, böyle bir bina için alınacak deprem dayanıklılık raporunun ise 3 bin 500- 4 bin liraya mal olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu.

Hastaneye başvuran yaralıların bin 540'ı taburcu edilirken, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8'lik depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu