Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne geçmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buradan Tunceli'ye geçerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşmüştü.
OTEL MİSAFİRLERİNİN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARDI
Kısa bir Tunceli ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken Kayak Merkezi'ne geçtiği ortaya çıktı. Gizli tutulan İmamoğlu'nun kayak merkezine geçişini otel misafirlerinin paylaşımları ortaya çıkardı.
ŞEYMA'NIN ABLASI İLE POZ VERDİ
Kayak merkezinde Şema Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile karşılaşan Ekrem İmamoğlu, ricası üzerine kendisiyle de poz verdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan Türkiye, Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu'nun kayak merkezine gitmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
İşte sosyal medyada paylaşılan o kareler;