Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı
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Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne geçmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

28.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:50
Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı

41 kişinin yaşamını yitirdiği bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , buradan Tunceli'ye geçerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşmüştü.

OTEL MİSAFİRLERİNİN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kısa bir Tunceli ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken 'ne geçtiği ortaya çıktı. Gizli tutulan İmamoğlu'nun kayak merkezine geçişini otel misafirlerinin paylaşımları ortaya çıkardı.

ŞEYMA'NIN ABLASI İLE POZ VERDİ

Kayak merkezinde Şema Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile karşılaşan Ekrem İmamoğlu, ricası üzerine kendisiyle de poz verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Türkiye, Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu'nun kayak merkezine gitmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte sosyal medyada paylaşılan o kareler;


Haber Videosu

: Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı
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