Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Sivrice depreminin vurduğu Elazığ ve Malatya çevresinde hava sıcaklığı geceleri yer yer eksi 13 dereceye düşecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre önümüzdeki iki gün boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin birbirini izlediği bölgede enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GECE SICAKLIKLAR EKSİ 12 DERECEYE DÜŞECEK
Depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için en büyük zorluklardan biri hava şartları olacak. Bölgede geceleri sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düşüyor.
ÇARŞAMBA KAR VE YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji'nin son tahmin haritalarına göre; dondurucu soğuk pazar, pazartesi ve salı da kendini hissettirecek. Çarşamba gününden itibaren ise soğuk havayla birlikte yağmur ve kar görülecek. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.