: 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

24.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:14

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi, havadan görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı mahallede birçok küçükbaş hayvan ise hala enkaz altında.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, mahallede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İşte tüyler ürperten o görüntüler;

Kaynak: İHA

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