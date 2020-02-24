8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi
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8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde 5.9 büyüklüğündeki depremin izleri havadan görüntülendi. Hasar tespit çalışmaları başlatıldığı mahallede çok sayıda küçükbaş hayvan hala enkaz altında.

24.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:14
8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

'ın ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.

'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi, havadan görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı mahallede birçok küçükbaş hayvan ise hala enkaz altında.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, mahallede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İşte tüyler ürperten o görüntüler;

Kaynak: İHA

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: 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi
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