8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi
8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde 5.9 büyüklüğündeki depremin izleri havadan görüntülendi. Hasar tespit çalışmaları başlatıldığı mahallede çok sayıda küçükbaş hayvan hala enkaz altında.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi, havadan görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı mahallede birçok küçükbaş hayvan ise hala enkaz altında.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, mahallede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
İşte tüyler ürperten o görüntüler;