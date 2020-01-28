Deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı
Haberler » Güncel » Deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı - Haber

Deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı

Elazığ'da deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

28.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:56
Deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı

'da anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Merkez üssü ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, merkez Köfteciler Sokak'taki esnaf ile yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntı ile hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde ise yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı, yıkılan binanın enkazından yükselen duman ve tozun caddeyi kaplaması yer alıyor.

Otogar ve Hamza Yanılmaz Köprülü kavşaklarına ilişkin kayıtlara da yayaların sarsıntının şiddeti ile hızla kaçmaya çalıştığı, bazı sürücülerin ise panik yaşadığı yansıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler