Denizli yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:32

Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı

Denizli'de yaşayan Azerbaycan vatandaşı 38 yaşındaki S.Ş. adlı kadın, çocuk sahibi olabilmek için gittiği hastanede çekilen röntgen filminde vücudunda dikiş iğnesiyle yaşadığını öğrendi. Yapılan ameliyatla mesane torbası dışına yapışan dikiş iğnesinden kurtulan S.Ş., 22 yaşındayken iğneyi yanlışlıkla yuttum. Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye tekrar gittim. Doktorlar iğnenin vücudumdan çıktığını söylediler. Ben de hayatıma devam ettim dedi.

Azerbaycan vatandaşı S.Ş., bir süre önce tanıştığı eşiyle dünya evine girip, Denizli'ye yerleşti. Yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayan S.Ş., eşiyle birlikte tedavi için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. Başhekim Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Rıdvan Erdemir ile görüşen S.Ş.'nin çekilen röntgen filminde, rahim kanallarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ayrıca filmde, mesane bölgesinde yabancı bir cisim görüldü. Ameliyata alınan S.Ş.'nin çocuk sahibi olabilmesi için tedavisi yapılırken, mesane torbası dışına yapışmış şekilde görülen yabancı cismin dikiş iğnesi olduğu tespit edildi. Dikiş iğnesi ameliyatta çıkarıldı.

'SÜREKLİ KARNIM AĞRIYORDU'

Ameliyatın ardından iğneden kurtulan S.Ş., dikiş iğnesini Azerbaycan'da terzilik yaparken yuttuğunu belirterek, 22 yaşındayken evde terzilik yapıyordum. Ağzımda bulunan iğneyi yanlışlıkla yuttum. Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye tekrar gittim. Doktorlar iğnenin vücudumdan çıktığını söylediler. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli'ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik, ancak iğne vücuduma yapışmış, hiç çıkmamış, ameliyatla çıkarıldı. Hatta sürekli karnım ağrıyordu, ondan da kurtuldum dedi.

Operasyon hakkında konuşan Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ise, Hastamız geldiğinde bize iğneden bahsetmedi. Çocuk tedavisi için çektiğimiz filmde, orada olmaması gereken yabancı bir cisim gördük. Ameliyatta çıkardığımızda cismin dikiş iğnesini olduğunu görünce şaşırdık. 16 yıl bu iğneyle yaşamış. İğne mideden bağırsaklara geçmiş, bağırsakları deldikten sonra mesane torbasının dışına yapışmış ve yağ bağlamış. İğne adeta karın boşluğunda dolaşmış. Önemli olan hayati organlara zarar vermemesi diye konuştu.

Kaynak: DHA