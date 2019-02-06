Köpeklerin Kedi Evine Saldırısı Kamerada! Paramparça Ettiler

Denizli'de yayın yapan bir televizyon kanalında çalışan gazeteciler tarafından çevredeki kedilerin barınması için yapılan kedi evine sokak köpekleri saldırdı. Kedi evi zarar görürken, o anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GECE YARISI DEHŞET SAÇTILAR

Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi'ndeki binasından yayın yapan DRT Televizyonu çalışanları çevredeki sokak kedileri için binanın ön kısmına kedi evi yaptı. Evlerin içini battaniye ve yastıkla donatan televizyon çalışanları, gün içinde gelen 10 kediyi de mamayla besliyor. Kedilerin soğuk havada barınıp beslendiği kedi evi, geçen 1 Şubat'ta sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

PARAMPARÇA ETTİLER

Sokakta kovaladıkları kedilerin televizyon binası önündeki kedi evine girdiğini gören köpekler, yuvaları adeta dağıttı. 3 sokak köpeği kedi yuvalarındaki tüm örtü, yastık ve çarşafları dışarı çıkarıp, dağıttı. Köpekler, kedi evlerini talan edip, parçaladı. Yaşananların binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıkarken, zarar gören kedi evleri televizyon çalışanları tarafından düzeltilerek eski haline getirildi.

KEDİLERE BİR ŞEY OLMADI

Televizyon çalışanlarından Mülayim Cengiz, sabah iş yerine geldiğinde kedi evlerindeki dağınıklığını fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirterek, "Görüntülerden kedilerin saldırıya uğradığını gördük. Neyse ki kedilerde bir şey yok" dedi.

Televizyon çalışanlarından muhabir Pınar Çankaya ise kedi evini birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yaptıklarını vurgulayıp, "Köpeklerin kedi evine saldırdığını görünce şok olduk. Neyse ki köpekler, kedilere zarar verememiş" diye konuştu.

Kaynak: DHA