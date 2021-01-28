Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı etkili oldu

28.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:52
Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, tipi ile birlikte kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Kar sevinci yaşayan çocuklar büyükleriyle kar topu oynadı.

Karayolları ve belediye ekipleri ana kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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