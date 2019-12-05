: Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

05.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:01

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü A. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE, SOKAĞA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Bugün saat 17.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkan vatandaşlar, mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı. Dumandan etkilenen anne Ümmü A. ve çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Evdeki alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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