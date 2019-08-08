Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada

08.08.2019 16:08

Denizli'deki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan bir vatandaşın yoldan geçtiği sırada meydana gelirken cep telefonu ile görüntülendi.

Denizli'de saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremden 6 dakika sonra Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Isparta, Denizli, Burdur, Antalya, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar'da da hissedilen depremde birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. AFAD ve Kızılay arama kurtarma ekipleri alarm durumuna geçti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

Denizli Valisi Hasan Karahan'ın yaptığı açıklamaya göre meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı, 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Karahan, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini ifade etti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTÜRK: 6 KİŞİ YARALANDI

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu. Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Deprem sırasında çekilen çok çarpıcı görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Deprem sırasında yolda seyir halinde olan bir vatandaş meydana gelen heyelanı görüntüledi. Dağlık bir alanda meydana gelen heyelanda can ve mal kaybı yaşanmadı.