Akdağ tepesinde baba oğul yangına karşı 24 saat nöbet tutuyor

Denizli Akdağ'daki 1630 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan baba oğul, yılın 6 ayını birlikte nöbet tutarak geçiriyor.

Denizli Akdağ'daki 1630 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan baba oğul, yılın 6 ayını birlikte nöbet tutarak geçiriyor.

Orman yangınları açısından hassas konumda bulunan Denizli'de 29 yıldır farklı tepelerdeki yangın gözetleme kulelerinde görev yapan 62 yaşındaki Mevlüt Çetin, 10 yıl önce Işıklı Orman İşletme Şefliğine bağlı Ortatepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevlendirildi.

Bu süreçte üç çocuğunun en büyüğü olan Mejnun Çetin'in de mesleğe adım atmasıyla baba oğul, aynı kulede çalışma fırsatı yakaladı.

Denizli ve Afyonkarahisar arasındaki geniş bölgeyi görüş alanının içine alan 1630 rakımlı kulede sırayla gündüz ve gece mesai yapan baba oğul, 24 saat dürbünle gözetleme yapıyor.

Yılın 6 ayını insanlardan uzakta geçiren baba ve oğlu, sadece izinli günlerinde ailenin diğer üyelerini görme imkanı buluyor.

"Meslekten öte bir durum"

Baba Mevlüt Çetin, AA muhabirine, ağaçları çok sevdiği için yangın gözetlemenin kendisi için meslekten öte bir durum olduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Çetin, "Orman, hayat, oksijen ve herşey demek. Ormana gönlümü kaptırdım ve halen severek işimi yapmaktayım. Zor şartlarda bu işi yapıyoruz. Günümüz ormanları gözetleyerek geçiyor. Ormanın yandığını görünce çok kötü oluyorum, sanki ciğerlerim yanıyormuş gibi hissediyorum." dedi.

İnsanlardan uzakta kalmanın yalnızlık nedeniyle bazen zorluklar yaşatabildiğini anlatan Çetin, oğluyla birlikte çalışmanın kendisi için şans olduğunu kaydetti.

Oğlu bu mesleği seçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Çetin, "Oğlumla aynı yerde çalışmak çok güzel bir duygu. Çünkü burada herkesten uzak, birbirimizin destekçisi oluyoruz. Oğlum çocukluğundan bu yana yanıma gelip giderdi. Heveslenerek 'ben de büyüyünce bu işi yapacağım' derdi. Şu anda beraberiz. Oğlumla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Ormanlar ailemiz gibi oldu"

İki çocuk babası 39 yaşındaki Mejnun Çetin ise çocukluk hayali olan "kulecilik" mesleğini yaptığını, ormanları ailesinden ayrı görmediğini ifade etti.

Çetin, şöyle devam etti:

"Babamın yanında kulelerde büyüdüm. Bir gün bu işi yapmak için hep bekledim. Yaklaşık 10 yıldır babamla birlikte yangın gözetleme işini yapıyorum. Severek işimizi yapıyoruz. Kulede olmak güzel, temiz havadayız. Vakit güzel geçiyor burada. Her işin zorluğu var. Haftada bir gün ailemize vakit ayırabiliyoruz. Artık ormanlar bizim ailemiz gibi oldu. Orman yandığı zaman bize çok acı veriyor. Çok üzülüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek