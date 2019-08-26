Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.08.2019 23:44
Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Ahi Sinan Caddesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir B. yönetimindeki 20 BZ 805 plakalı hafif ticari araç, Selime C. yönetimindeki 20 GF 818 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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