Denizli'de toplu taşıma büyükşehirle daha cazip hale geldi

21.09.2019 14:45

Denizli Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada hayata geçirdiği düzenlemeler birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı.



Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada başlattığı dönüşüm birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Gerzele, Hallaçlar, Zeytinköy ve Kervansaray Mahalle Muhtarları belediye otobüslerinde yapılan düzenlemelerden mahalle sakinleri olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. Şehir içi toplu ulaşımda daha çok vatandaşa daha iyi hizmet anlayışı ile başlatılan çalışmalar kapsamında, artan yerleşim bölgesi, nüfus yoğunlukları ve ihtiyaçlar tek tek analiz edilerek güzergahların en verimli şekilde kullanılması hedeflendi. Toplu taşımada başlatılan düzenleme vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, yolcular özellikle otobüs sefer sayılarının artırılıp, daha çok noktaya daha kolay, daha çabuk ve daha ekonomik olarak ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



"Önceliğimiz toplu ulaşımda belediye otobüs kullanımını daha cazip hale getirmek"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için başlattıkları dönüşümün verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek, düzenlemelerin birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Okulların açılmasıyla kış zaman tarifesine geçildiğini, bununla birlikte ise mevcut güzergahların sefer sayılarını artırıp ihtiyaç olan bölgelere de ilave otobüs hatları koymaya devam ettiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Önceliğimiz toplu ulaşımda belediye otobüs kullanımını daha cazip hale getirerek daha fazla insanımıza hızlı, ekonomik ve konforlu bir seyahat sunmak" dedi.



Muhtarlar ve vatandaşlardan Başkan Zolan'a teşekkür



Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda başlattığı dönüşüm birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Gerzele Mahalle Muhtarı Kemal Ermiş, Hallaçlar Mahalle Muhtarı Hamdi Yıldırım, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar ve Kervansaray Mahalle Muhtarı Döne Tuna Bilge yapılan düzenlemelerden mahalle sakinleri olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA