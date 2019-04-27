Tekstil Fabrikasını Küle Çeviren Yangın 6 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, içerisinde kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alev alev yandı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin saatler süren söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 03.30 sıralarında Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi'nde bulunan üretim ve satış yapıldığı öğrenilen bir tekstil fabrikasının çatısında çıktı. 3 katlı fabrikadan çıkan dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEVLER FABRİKANIN DEPO BÖLÜMÜNE SIÇRADI

Bu sırada alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, fabrikanın depo bölümüne sıçradı.Yangında, fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı.

FABRİKANIN DÖRT BİR YANINDAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine 47 araçla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi fabrikanın dört bir yanından alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yerden ve merdivenler yardımıyla havadan su sıkarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

MALZEMELERİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Denizli-Pamukkale yolu üzerinde bulanan ve turistler için de bir satış mağazasının bulunduğu tesiste, yangını duyarak çalıştıkları yere gelen işçiler ise depoda bulanan malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldular.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekstil fabrikasında çıkan yangın, saatler sonra kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın konfeksiyon bölümü ile mağaza kısmı tamamen yandı.

3 katlı 5 bin metrekare alana kurulu fabrikada yer yer alevler görülürken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında itfaiye ekipleri, iş makineleriyle fabrikanın kepenklerini parçalayıp, duvarları kırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri de olası bir duman zehirlenmesine karşı hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde ve Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan yolda güvenlik önlemi aldı.

"47 İTFAİYE ARACI VE 130 PERSONEL İLE MÜDAHALE ETTİK"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Yangın başladıktan sonra ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. 47 itfaiye aracı, 130 personel ile yangına müdahale ettik. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Tesiste çok fazla polyester malzeme olduğu için yangın ısı miktarını arttırdı ve yangın safhalarını hızlandırdı. Ekiplerimiz gereken müdahaleleri yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmamız devam ediyor" dedi.





Kaynak: DHA