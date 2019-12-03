Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu
Denizli'de 4 aydır teknik ve fiziki takipte olan jandarma ekipleri 5 adrese bakın düzenledi. Yapılan operasyonda bir evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği ele geçirildi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde silah atölyesine çevrilen bir evde 94 tabanca, 27 av tüfeği ile 2 bin mermi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
4 AY TAKİP EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bozkurt ilçesinde önceden belirlenen 5 adrese baskın yapıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adreslerde yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi, 12 av tüfeği gövde ve tetik tertibatı, 8 kurusıkı tabanca gövdesi ve üst kapak takımı, silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan aletler bulundu. Soruşturma kapsamında M.K.T, S.V.F. ve S.G. gözaltına alındı.
Zanlıların, farklı tarih ve şehirlerden temin ettikleri silah parçalarını çekmemek amacıyla 5 ayrı adrese kargo yoluyla ulaştırılmasını sağladığı ve daha sonra da atölyeye çevirdikleri ayrı bir evde birleştirdikleri ortaya çıktı.
Haber Videosu: Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu
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ruhsat işleri kolay olsa herkes ruhsatlı alsa o zaman kimse ruhsatsız alıp olay yapamaz çünkü yerin belli yurdun belli faili meçhul kalmaz o zamanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Boşuna dışarıya silah için para ödüyormuşuz, bırakın üretsinler işte, ülke ekonomisine katkı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Silahlar çok güzel duruyor amma haCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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heya :)1 Yayından Kaldır
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Hacı adres ver geliyemCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vatandaşın silahlanmasını isteyen bir içişleri bakanının olduğu ülkede normal böyle şeylerCevap Yaz 12 10 Yayından Kaldır
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allah bilir kaç can alacaktı o silahlardan çıkan kurşunlar. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Vay arkadaşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır