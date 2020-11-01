Denizli'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
01.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:44
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tahsin Damgacı yönetimindeki 20 K 0770 plakalı otomobil, Ortatepe Mahallesi Kızılcapınar mevkisinde aynı yönde seyreden Niyazi Mustak idaresindeki 19 HE 401 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarak devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Damgacı'nın eşi Melihe Damgacı yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melihe Damgacı, yapılan müdaheleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz