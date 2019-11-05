Denizli'de kaymakamlar toplantısı yapıldı

05.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:36

Denizli'de kasım ayı kaymakamlar toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Polisevi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları Hakkı Ünal, Celalettin Cantürk, Halil Canavar, Mehmet Okur, Ekrem Aylanç, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile kamu kurumlarının il müdürleri de katıldı.

Kurumların il müdürlerinin il merkezi ve ilçelerdeki genel asayiş ve gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgi verdiği toplantıda ayrıca Denizli'de eğitim, ekonomi, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilikle ilgili yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler de yer aldı.

Kaynak: AA