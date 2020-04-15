Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
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Denizli, kavga, 3. Sayfa

Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi

Denizli'de iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, mahalle savaş alanına döndü.

15.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:50
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi

Denizli'de iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, mahalle savaş alanına döndü. Kavgayı 10'a yakın polis ekibiyle çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aynı sokakta oturan iki aile arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gençler arasında başlayan tartışmaya aile üyeleri ve yakınları da dahil olunca olay kısa sürede sokakta taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafları ayıramayınca bölgeye 10'a yakın takviye ekip sevk edildi. Bölgeye gelen onlarca polis ekibi kısa sürede durumu kontrol altına alarak tarafları ayırdı. Evlerine giden 2 aile üyesi de balkon ve pencerelerden bir birlerine sataşıp, küfürler etmeye devam edince bölgeye çevik kuvvet ekibi istendi. Mahalleye gelen çevik kuvvet sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, 2 ailenin ve yakınlarının bir birlerine yaklaşmamaları içinde tarafların oturdukları apartmanların arasını kalkanlar ile kapattı. Sonrasında ise polis ekipleri aile üyelerinin evlerine giderek konuşup sakinleştirmek için uğraştı.

Kavga esnasında İ.G. isimli bir genç atılan taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çevik kuvvet ekipleri nezaretinde polisin bölgedeki bekleyişi sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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