Denizli'de devrilen traktör sürücüsü yaralandı
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Denizli'de devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Denizli'de devrilen traktör sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Muslugüme Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek için yola çıkan Hasan Ali Caral (81) yönetimindeki 20 HH 128 plakalı traktör devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan Caral'ı, Kale Devlet Hastanesine kaldırdı. Caral'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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