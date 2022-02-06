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Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

AA, Mustafa Emeksiz - Güncel
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Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Avdan Mahallesi'nden Kale ilçe merkezine seyreden Osman Nuri Topuz idaresindeki 20 ZT 457 plakalı otomobil, Karaköy Karacaoluk mevkisindeki piknik alanı yakınında kontrolden çıktı.

Yolun dışına çıkarak devrilen aracın sürücüsü Topuz ile otomobilde bulunan Nuri Bacnı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bacnı'nın, Kale ilçesine bağlı Adamharmanı Mahallesi'nin eski muhtarlarından olduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Emeksiz - Güncel

Otomobil, Denizli, Karaköy, Avdan, Güncel, Haber

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