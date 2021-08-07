Denizli'de devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde kullandığı motosiklet devrilen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Kale ilçesinde kullandığı motosiklet devrilen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ehliyeti olmayan Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, Uluçam Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Güngören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz