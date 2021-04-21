Denizli'de çoban köpeğinin tüfekle telef edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Denizli'de çoban köpeğinin tüfekle telef edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Denizli'de çoban köpeğinin tüfekle telef edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde bir çoban köpeği, tüfekle telef edilmiş halde bulundu.

Denizli'nin Kale ilçesinde bir çoban köpeği, tüfekle telef edilmiş halde bulundu.

Oylupınar mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Süleyman Çelimli, meradan eve döndüğünde çoban köpeğinin tüfekle vurularak telef edildiğini görerek jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma bölgedeki kovan izleri üzerinde inceleme başlattı.

Çelimli AA muhabirine, üzücü bir olayla karşılaştıklarını ve sorumlularının bulunması için herkesin seferber olduğunu belirterek, "Köpeğimden ne istemişler. 9 tane yavrusu vardı. Onlar öksüz kaldı. Bunu yapanlar bulunsun cezasını çeksin." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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