4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! Defalarca "Anne yapma" diye yalvarmış Denizli'de 4 yaşındaki oğlu Ali'yi boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan annenin ifade kan dondurdu. Oğlunu, bir kağıda yazdığı ifadeyi okuyamadığı için öldürdüğünü söyleyen anne, küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvardığını anlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu. Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi.

Olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

Basketbol antrenörü Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı.

Nagihan K.'nin eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

"ANNE YAPMA" DEMİŞ

Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini da anlattı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nagihan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA