: Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı!

18.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:55

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin, fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri uzun süreli takip sonrası yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledikleri organize çeteye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Pamukkale ilçesinde adresleri önceden belirlenen 30 eğlence merkezi ve bazı evlere jandarma komandolar destekli eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda eğlence merkezleri ile evler didik arandı.

OPERASYON 5 SAAT SÜRDÜ

Aramalarda 7 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 30 bin TL para ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun sonunda ise 50'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 71 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanan ve büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan 50 kişi serbest bırakılırken, 2'si kadın 21 kişinin ise sorgularının devam ettiği bildirildi. Yakalanan kadınların büyük bir bölümü ise yüzlerini elbiseleri ile kapatmaya çalıştı.

EYLENCE MEKANI ÇALIŞANLARI BASIN MENSUPLARINI DARP ETMEYE ÇALIŞTI

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan, 25 kişinin gözaltına alındığı bir eğlence merkezinin çalışanları ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak darp etmeye çalıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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