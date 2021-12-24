Denizli'de 2 il müdürü görevden alındı - Haberler
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Denizli'de 2 il müdürü görevden alındı

Denizli'de 2 il müdürü görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Faik Gülsever sürdürdükleri görevlerinden alındı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Faik Gülsever sürdürdükleri görevlerinden alındı.

Denizli'de art arda 2 üst düzey bürokrat görevinden alındı. Denizli'de uzun süredir görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan yerine vekaleten Müdür Yardımcısı Kadriye Bici atandı. Süleyman Erdoğan, 8 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atanmıştı. Süleyman Erdoğan'ın Bakanlığın Ankara Merkezinde görevlendirildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sene Ekim ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak atanan Ahmet Faik Gülsever'de görevinden alındı. Gülsever'in makamına yeni bir atama yapılmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli'de 2 il müdürü görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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