DENİZLİ BELİNDE 6 YIL ÖNCE UNUTULAN NEŞTER UCUNU MIKNATISLA BULDU-1

DENİZLİ'de özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olan 34 yaşındaki Sevgi Süllerli, belinde neşter ucu unutulduğu gerekçesiyle hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belinde neşter parçasıyla 6 yıl yaşayan ve büyük acılar çeken Süllerli, belindeki neşter ucunu da beline koyduğu mıknatısın yapışmasıyla ortaya çıkardı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan incelemede de Süllerli'nin belinde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu raporla doğrulandı.

2 çocuk annesi ev kadını Sevgi Süllerli, 25 Haziran 2013 tarihinde belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede Süllerli'ye, bel fıtığı teşhisi konulup, acilen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Denizli'deki başka bir özel hastaneye giden Sevgi Süllerli, buradaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bayram Ç. ile görüştü. Süllerli, Prof. Dr. Bayram Ç.'nin görev yaptığı özel hastanede ameliyat edildi. Sevgi Süllerli, hastanede yapılan ameliyat sonrası ağrılarından kurtulmayı beklerken, aksine 1 yıl sonra belinde daha şiddetli ağrılar başladığını belirterek, Sürekli ayakta duramama, hareket kısıtlanması ve pantolon giyememe sorunları yaşamaya başladım. Yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle çocuklarıma bakamaz hale geldim. Aynı kentte yaşayan annemin yanına taşındım ve bana da o bakmaya başladı. Ağrı çektiğim süre içinde tekrar aynı hastaneye gittim röntgen filmleri çekildi ancak bana sürekli ağrıların dikişten kaynaklandığını söylendi dedi.

18 TEMMUZ'DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Belindeki ağrılardan bir türlü kurtulamadığını ifade eden Süllerli, Daha önce ameliyat sonrası vücut içinde unutulan metal ya da bez parçaları haberleri aklıma geldi. Hastaneye kontrol için gittiğimde de MR cihazları üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen metal sinyali veriyordu. Ben de evde buzdolabının üzerine koyduğum magnetin mıknatısını ameliyat bölgesi olan belime koydum. Mıknatısın yapıştığını görünce şaşkına döndüm. Daha sonra yeniden ameliyat olduğum hastaneye gittim. Belimde metal parçası unutulduğunu söyledim doktorum da olayı kabul etti. Bunun üzerine hastane ve doktor hakkında avukatım aracılığıyla geçen 18 Temmuz'da savcılığa suç duyurusunda bulundum diye konuştu. Suç duyurusunda bulunmadan önce avukatı Ali Kaya ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittiğini de aktaran Süllerli, Burada Adli Tıp Ana Bilim Dalı ve Radyoloji Ana Bilim Dalında görevli iki ayrı akademisyen tarafından yapılan muayenemde, cilt altında ameliyat bölgesinde 1 santimetre uzunluğunda metal yabancı bir cisim tespit edilerek rapor tutuldu. Bana neşter ucu ve iğne kırığı olabileceğini söylediler. Büyük ihtimalle de neşter ucu olduğunu belirttiler. Tutulan rapor ve röntgen filmleri de delil olarak suç duyurusu dilekçemle birlikte avukatım tarafından savcılığa verildi. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım dedi.

Avukat Ali Kaya ise, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için müvekkilinin tekrar ameliyat olacağını söyledi. Ameliyatı yaptığı ileri sürülen Prof. Dr. Bayram Ç. ise, hastanın iddialarının kendisiyle ilgili olmadığını öne sürerek, Hasta benimle bir kez ilk gelince görüştü ve muayene ettim. Daha sonrası benimle hiç görüşmedi. Ameliyatı da ben yapmadım. Başka bir doktor arkadaşım yaptı. Belinde bir şeyin unutulup unutulmadığı konusunda yorum yapmam bu nedenle yanlış olur dedi.

Kaynak: DHA