Samsun'da denize düşen bir genci oltayla kurtardılar

22.09.2019 00:23

Samsun'da nadir rastlanan bir kurtarma öyküsü yaşandı. Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Park sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. alkollü olduğu iddia edilen Ö.T. (36), denize düştü.

YARDIMINA BALIK TUTAN VATANDAŞLAR KOŞTU

Boğulma tehlikesi geçiren Ö.T.'nin yardımına burada oltayla balık tutan vatandaşlar koştu. Amatör balıkçılar oltayla genci kıyıya çekmeyi başardı. Çevredeki vatandaşlar, soğuk havada denize düşen ve titreyen gence, "Allah seni çocuklarına bağışladı" dedi.

ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Ö.T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Şahıs daha sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.