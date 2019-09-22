Samsun'da denize düşen bir genci oltayla kurtardılar

Samsun'da denize düşen bir genci oltayla kurtardılar

Samsun'da denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren bir genci balıkçılar oltayla kıyıya çekerek kurtardı.

22.09.2019 00:23
Samsun'da denize düşen bir genci oltayla kurtardılar

Samsun'da nadir rastlanan bir kurtarma öyküsü yaşandı. Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Park sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. alkollü olduğu iddia edilen Ö.T. (36), denize düştü.

YARDIMINA BALIK TUTAN VATANDAŞLAR KOŞTU

Boğulma tehlikesi geçiren Ö.T.'nin yardımına burada oltayla balık tutan vatandaşlar koştu. Amatör balıkçılar oltayla genci kıyıya çekmeyi başardı. Çevredeki vatandaşlar, soğuk havada denize düşen ve titreyen gence, "Allah seni çocuklarına bağışladı" dedi.

ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Ö.T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Şahıs daha sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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