Denize atladı, kurtarıldı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde denize atlayan D.F. (30) deniz polisleri tarafından kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde denize atlayan D.F. (30) deniz polisleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen D.F. denize atladı. Donanma Komutanlığı'nda nöbet tutan askerler, denize atlayan kişiyi görerek komutanlarına durumu bildirdi. Haber verilmesi üzerine deniz polisi, D.F.'yi tekneye aldı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.F. tedavi altına alındı. D.F.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER