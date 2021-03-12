Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
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Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

12.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:22
Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekne ile denize açılan ve geri dönemeyen üç kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekne ile denize açılan ve geri dönemeyen üç kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında bir teknede üç kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler akşam saatlerinde tekneye ulaşarak mahur kalan üç kişiyi kurtardı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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