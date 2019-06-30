Denizcilik Bayramı için kulaç attılar

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliği ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Urla'nın Karantina Adası'nda açık su yüzme yarışları düzenledi. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katılımcılarla birlikte kulaç attı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Türkiye Yüzme Federasyonu ile Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin bu yıl 7. kez düzenlediği açık su yüzme yarışları, Urla Karantina Adası'nda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından 18- 69 yaş arası 126 yüzme sporcusu katılarak 2 bin metre mesafede şampiyonluk için kulaç attı. Bu yıl ilk defa takımların da mücadele ettiği yarışlarda, İzmir protokolünün de katıldığı özel bir yarış düzenlendi. Etkinliğe İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Havanın fırtınalı olma nedeniyle denizdeki parkurlar yeniden düzenlenirken, önce protokol yarışı yapıldı. Soyer ve Öztürk'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, bota binerek açıkta bulanan başlangıç noktasına götürüldü. Hakemlerinin yarışı başlatmasıyla protokol üyeleri dalgalı denizde kulaç atarken, 35 numarayla yarışan Tunç Soyer, sırt üstü yüzme sitiliyle parkuru tamamladı.

'DENİZDEN YARARLANMAMIZ LAZIM'

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve vatandaşların alkışları eşliğinde denizden çıkan Başkan Soyer, "Biz denize karadan bakıyoruz. Bu kadar büyük bir hazineyi, zenginliği hayatımızda çok içselleştirmiş değiliz. Daha çok denizle buluşmamız lazım. İzmir'de yaşayanların, gençlerin, çocukların daha çok denizle iç içe olması lazım. Bu hedefe doğru çalışacağız. Bugün yüzmemiz bu adımlardan biri. Bugün deniz biraz sertti, başta biraz rica ettim centilmence yarışalım diye ama kimse dinlemedi. O yüzden biraz sonlarda bitirebildik" dedi.

50 metrelik yarışın sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Türkiye Su Topu Federasyonu İzmir Temsilcisi Uluç Serim yarışı birinci olarak tamamlarken, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım ile İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Müdürü Mehti Bıkmaz da yarışanlar arasında yer aldı.

Protokol yarışının ardından kadınlar ve erkekler kategorisi yarışları fırtınaya rağmen yapıldı. Katılımcılara verilen öğle yemeğinin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: DHA

- İzmir