Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi

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Tatbikat görevlileri

Tatbikata hazırlık

Tatbikatın başlaması

Tatbikatta kullanılan maket balina ve maket yunus

Maket balina ve maket yunus üzerinde kurtarma çalışması

Deniz memelileri uzmanı Dwi Suprapti'nin açıklamaları Son 5 yılda kıyıya vuran deniz memelilerinin sayısı 444'ü bulan Endonezya'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Açe bölgesindeki Ulee Lheu sahilinde kurtarma tatbikatı ile gönüllülere eğitim verdi. Balina ve yunus balığı maketlerinin kullanıldığı tatbikatta, kıyıya vurduğu varsayılan memeliler, tekrar denizle buluşturuldu.