Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi
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Sahilden görüntüler Tatbikat görevlileri Tatbikata hazırlık Tatbikatın başlaması Tatbikatta kullanılan maket balina ve maket yunus Maket balina ve maket yunus üzerinde kurtarma çalışması Deniz memelileri uzmanı Dwi Suprapti'nin açıklamaları Son 5 yılda kıyıya vuran deniz memelilerinin sayısı...
Sahilden görüntüler
Tatbikat görevlileri
Tatbikata hazırlık
Tatbikatın başlaması
Tatbikatta kullanılan maket balina ve maket yunus
Maket balina ve maket yunus üzerinde kurtarma çalışması
Deniz memelileri uzmanı Dwi Suprapti'nin açıklamaları Son 5 yılda kıyıya vuran deniz memelilerinin sayısı 444'ü bulan Endonezya'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Açe bölgesindeki Ulee Lheu sahilinde kurtarma tatbikatı ile gönüllülere eğitim verdi. Balina ve yunus balığı maketlerinin kullanıldığı tatbikatta, kıyıya vurduğu varsayılan memeliler, tekrar denizle buluşturuldu.