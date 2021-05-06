Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
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Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 49'uncu yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 49'uncu yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka mezarlığında anma töreni düzenlendi. Törene CHP milletvekilleri, partililer, bazı sivil toplum örgütleri ve sendikaların temsilcileri katıldı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için saygı duruşunda bulunulup, mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut'un konuşmasının ardından sona erdi.

 


Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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