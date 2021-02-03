Deniz Can Aktaş'tan aylar sonra gelen Ahsen Eroğlu itirafı!
03.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:50
Menajerimi Ara'nın yıldızları Deniz Can Aktas¸ (Barış) ve Ahsen Erogˆlu (Dicle) Hello'ya kapak oldu. Deniz Can Aktaş, "Ahsen'i ilk gördüğüm günden beri çok iyi anlaşıyoruz" diyerek itirafta bulundu. İşte detaylar...
Ahsen Eroğlu, partneri Deniz Can Aktaş hakkında, "Tanıyabilecegˆiniz en efendi insanlardan biri Deniz Can, bana sagˆlıklı beslenmeyi o¨gˆretiyor bu gu¨nlerde. Karakterlerimizin de bizim de enerjimiz ilk gu¨nden beri c¸ok gu¨zel tuttu. Bu da bizi mutlu ediyor. Uzun su¨recek bir arkadas¸lıgˆımızın olacagˆına inanıyorum. I·kimiz de sporu c¸ok seviyoruz ve c¸alıs¸ırken kendimizi rahat hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin