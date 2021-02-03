Deniz Can Aktaş'tan aylar sonra gelen Ahsen Eroğlu itirafı!

Ahsen Eroğlu, partneri Deniz Can Aktaş hakkında, "Tanıyabilecegˆiniz en efendi insanlardan biri Deniz Can, bana sagˆlıklı beslenmeyi o¨gˆretiyor bu gu¨nlerde. Karakterlerimizin de bizim de enerjimiz ilk gu¨nden beri c¸ok gu¨zel tuttu. Bu da bizi mutlu ediyor. Uzun su¨recek bir arkadas¸lıgˆımızın olacagˆına inanıyorum. I·kimiz de sporu c¸ok seviyoruz ve c¸alıs¸ırken kendimizi rahat hissediyoruz." ifadelerini kullandı.





Kaynak: Snob Magazin