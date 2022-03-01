Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Deniz Astsubay Ömer Faruk Özdemir, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Deniz Astsubay Ömer Faruk Özdemir, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi.

Belediyenin nikah memurluğundaki törende, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görevli Özdemir ile Gamze Kiraz'ın nikahını, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt kıydı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Çifti tebrik eden Bozkurt, nikahın ardından yaptığı açıklamada, "Genç kardeşlerimin mutluluğuna ortak olduk. Gamze ve Ömer Faruk çiftimize sıcacık bir yuva, ailelerimize nice mürüvvetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir de askeri üniformayla nikahının kıyılması hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

AA / Arif Yavuz - Güncel

Faruk Özdemir, Karahisar, Astsubay, Evlilik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title