Deniz Akkaya, kızıyla mayolu fotoğrafına gelen yorumları ifşa etti

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Akkaya, kızıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşmaya devam ediyor. Akkaya, geçtiğimiz gün kızıyla birlikte aynı mayoyu giyerek poz verdi. Paylaşımının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Akkaya, gelen mesajları Instagram hesabından ifşa etti.

KIZIYLA MAYOLU FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Bir kadın takipçisinin yaptığı yorumlara sinirlenen Akkaya, gelen mesajları paylaşarak "Çocukların mayolu fotoğraflarına bakıp böyle şeyler aklına getirip had aşan saçma şeyler yazacak sonra akıl vereceksin" yorumunu yaptı.

"SAPIK RUHLU KADINLAR"

Sinirini alamayan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Sapık ruhlu kadınlar... Bize dil uzatmanız bitti sıra çoluğa çocuğa geldi. Yaz günü mayo giymiş bir kız çocuğuna yaptığı yoruma bak! Sizin gibiler yüzünden ülkede adamlar sokakta kadınları gözleri ile taciz etmeyi kendinde hak sayar oldu.

"BİR TANESİ ELİMDE KALACAK"

Değerli sosyal medya dostları, inanın 10 dakikada yüzlerce mesaj geldi. Bana ne hakaretler geliyor inanın dediğiniz gibi ciddiye almıyorum. Zaten ortada ne kadar almadığım. Ama çocuk konusu oldu mu ciddiyim bir gün bir tanesi elimde kalacak! Ve maalesef hep kadınlar! Ülkenin kadınları çok mutsuz net ortada!"