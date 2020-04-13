Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifası hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya, "Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Bu konu hakkında paylaşım yapan Deniz Akkaya ise babasının kaptan olmasına atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

"GEMİYİ EN SON KAPTAN TERK EDER"

Ünlü isimlerin de sessiz kalmadığı istifa olayıyla ilgili bir paylaşım da eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akkaya, "Gerçekten sırası değil bu istifanın… Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben" dedi.

Bugün istifa kararını neden aldığıyla da ilgili konuşan Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu" dedi.