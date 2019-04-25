Deniz Akkaya, Cesur Paylaşımıyla Takipçilerini Günaha Davet Etti

Fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan eski manken Deniz Akkaya, paylaşımıyla büyük tepki çekti. Akkaya, cesur pozlarının altına takipçilerini Cuma akşamı günaha girmeye davet etti.

TAKİPÇİLERİNİ İLGİNÇ BİR MESAJLA DAVET ETTİ

Yıllar önce mankenliği bırakmasının ardından dizi oyunculuğu ve sunuculuk yaparak ekranların tanınan yüzü haline gelen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir anda gündeme oturdu. 41 yaşındaki Akkaya, Cuma gecesi vereceği bir konsere takipçilerini ilginç bir mesajla davet etti.

"BU CUMA BENİMLE GÜNAHA GİR"

İlk olarak lüks bir otelde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Akkaya, birbirinden cesur pozlar verdi. Paylaşımlarının altına takipçilerini konsere davet ettiği bir yazı yazan ünlü isim, "Bu cuma benimle beraber günaha gir" diyerek de büyük bir tepki çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede çok konuşulan bu mesaj, Deniz Akkaya'nın hem kendi takipçilerinden hem de onu tanımayanlardan, "Cuma mübarek gün" ve "Hey Allah'im Allah akıl fikir versin" şeklinde yorumlar almasına sebep oldu.