Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!
Eski manken Deniz Akkaya, Anneler Günü'nde annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Akkaya, cenaze törenine katılan AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'a yönelik davranışlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hoşgörü bitmiş ise ülkeyi boşaltalım." dedi.
Eski mankenlerden Deniz Akkaya geçtiğim ay annesini kaybetmişti. Akkaya, annesinin cenaze törenine katılan Binali Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"KIRGINLIĞIMI VURGULAMAK İSTİYORUM"
Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermeleri ve hakaret etmelerine yanıt verdi. Akkaya, "Kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı. Akkaya "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" şeklinde yazdı.
YORUMLAR (1)
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Bunlar böyle..insan olarak bile tahammül edemiyorlar.. nasıl bir kin,nasıl bir nefret...bunlara inat bu zihniyet yok olsun diye Binali bey inşallah Muzaffer olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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